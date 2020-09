Noi cazuri de infectare cu COVID-19 in randul personalului din penitenciare. 13 persoane testate pozitiv in ultima saptamana

"In intervalul 11-17.09.2020, au fost inregistrate 13 noi cazuri de infectare cu virusul SARS-CoV-2 in randul personalului sistemului administratiei penitenciare. In prezent, din totalul cazurilor raportate, doar 28 de politisti de penitenciare inca urmeaza conduita terapeutica stabilita de specialistii Ministerului Sanatatii, pana la vindecare. Verificarile efectuate constant pe linie medicala nu au relevat existenta unor simptome specifice COVID-19 la nivelul populatiei carcerale", potrivit unui comunicat al Administratiei Nationale a Penitenciarelor (ANP) transmis, joi, AGERPRES.In continuare, unitatile subordonate Administratiei Nationale a Penitenciarelor promoveaza conduita de preventie stabilita prin Planul de masuri pentru sistemul penitenciar , dupa incetarea starii de urgenta.