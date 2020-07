Patru angajati ai Penitenciarelor Mioveni, Galati si Gaesti, confirmati pozitiv la testul pentru noul coronavirus

"Astazi (...) un angajat al Penitenciarului Mioveni, un angajat al Penitenciarului Galati si doi angajati ai Penitenciarului Gaesti au fost confirmati pozitiv la testul efectuat pentru SARS-CoV-2. Acestia au exercitat atributii de serviciu in sectoarele administrativ si operativ, cu purtarea echipamentului de protectie. Din primele verificari, in niciuna dintre cele trei unitati penitenciare nu a fost identificata simptomatologie specifica COVID-19 in randul persoanelor custodiate, acestea fiind monitorizate, in continuare, de catre personalul medical", potrivit unui comunicat al Administratiei Nationale a Penitenciarelor (ANP) transmis, marti, AGERPRES.Totodata, in toate cele trei unitati, s-a actionat cu echipe de la penitenciare-spital pentru dezinfectarea spatiilor (cai de acces personal si detinuti, birouri, zone comune)."Angajatii identificati contacti vor fi scosi din serviciu si vor ramane la domiciliu, urmand a fi inlocuiti cu personal de rezerva, conform Planului de masuri pentru sistemul penitenciar . Administratiile locurilor de detinere asigura informarea efectivelor cu privire la cazurile inregistrate in randul angajatilor, starea de spirit a detinutilor fiind corespunzatoare. In continuare, se aplica recomandarile Directiilor de Sanatate Publica competente si metodologia de interventie a sistemului penitenciar, protejarea personalului si a persoanelor private de libertate constituind o prioritate in acest context epidemiologic", a adaugat ANP.