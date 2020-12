Piedone vrea demiterea directorului societatii Economat: A cumparat tablete care nu au ajuns la elevi si pixuri de lux

Piedone il acuza ca a cumparat tablete care nu au ajuns la elevi, dar si pixuri de lux. Primarul vrea si schimbarea consiliului de administratie al societatii pentru management defectuos."Pe langa numeroasele nereguli constatate pana acum, printre care reamintim achizitionarea de catre Economat SRL a peste 30.000 de tablete sau a pixurilor Montegrappa, edilul Cristian-Victor Piedone Popescu a efectuat o vizita de lucru in teren, in urma careia a descoperit ca in Piata George Cosbuc sunt depozite zeci de mii de containere si cutii de arhivare cumparate de Economat SRL si vandute mai apoi catre ADP, AES si Salubrizare Fapte 5 SA. Tot in Piata George Cosbuc sunt depozitate mii de pachete de servetele si topuri de hartie", se arata intr-un comunicat transmis de Primaria Sectorului 5 al Capitalei.Primarul a dispus inventarierea tuturor bunurilor aflate in depozitele din Piata George Cosbuc, iar in zilele urmatoare va publica toate informatiile legate de stocurile existente si valoarea acestora.