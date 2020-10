Transferul detinutilor intre penitenciare si munca acestora in exterior, suspendate in contextul cresterii numarului de cazuri de infectare cu noul coronavirus

Administratia Nationala a Penitenciarelor anunta ca a dispus o serie de masuri, avand in vedere cresterea numarului de infectari cu virusul SARS-CoV-2 la nivel national, responsabilitatea sistemului administratiei penitenciare de a intreprinde toate masurile necesare protejarii vietii, integritatii corporale si sanatatii persoanelor private de libertate, a personalului angajat si a tertilor, precum si ca element de continuitate in conduita preventiva adoptata de la debutul pandemiei de COVID-19.Astfel, s-a stabilit suspendarea activitatii de transfer a persoanelor private de libertate intre locurile de detinere, cu exceptia situatiilor impuse de urgentele medicale, solicitarile exprese formulate de organele judiciare, schimbarea regimului de executare (numai daca in locul de detinere nu este organizata executarea pedepsei pentru noul regim), precum si a transferurilor din motive de siguranta, precum si a activitatilor lucrative desfasurate cu detinuti la puncte de lucru exterioare.Alte masuri se refera la adaptarea scenariilor de functionare a unitatilor de invatamant publice colaboratoare, in functie de situatia epidemiologica identificata pe plan local, astfel incat sa se asigure continuitatea activitatii de instruire scolara in conditiile legii; utilizarea la capacitate maxima a sistemului de videoconferinta pentru audierea persoanelor private de libertate, in detrimentul prezentarii efective a acestora in fata instantelor de judecata; reinstruirea intregului personal cu privire la necesitatea si obligativitatea promovarii unei conduite preventive inclusiv in afara orelor de program; reintroducerea, pentru sectorul operativ, in unitatile penitenciare localizate in zone cu o rata crescuta de incidenta a COVID-19, a programului de lucru secvential; suplimentarea permanenta a bazei materiale necesare gestionarii riscului epidemiologic (echipamente de protectie/produse dedicate igienizarii si dezinfectiei); sistemul dispune, in prezent, de stocuri suficiente de materiale din categoriile mentionate."Demersurile indicate vizeaza, astfel, atat preintampinarea inregistrarii unor situatii similare celor recent comunicate public (cazuri pozitive COVID-19 in randul persoanelor custodiate), cat si sustinerea efortului general depus de institutiile responsabile cu gestionarea actualei crize sanitare. Amintim, totodata, ca spatiile destinate tratarii cazurilor usoare sau medii de infectare cu virusul SARS-CoV-2 in randul persoanelor private de libertate se mentin operationale, Penitenciarul-Spital Bucuresti-Jilava asigurand conduita terapeutica necesara, printr-o permanenta colaborare cu structurile Ministerului Sanatatii", arata Administratia Nationala a Penitenciarelor.