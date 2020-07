Un angajat al Penitenciarului Vaslui, confirmat cu coronavirus. Colegii sai, scosi din serviciu

"Acesta a exercitat atributii de serviciu atat in sectorul administrativ, cat si in sectorul operativ, cu purtarea, in permanenta, a echipamentului de protectie", precizeaza ANP. Conform sursei citate, ultima sa prezentare la unitate a fost in data de 23 iunie."Avand in vedere ca politistul de penitenciare a interactionat cu membri din comanda unitatii, s-a dispus, preventiv, scoaterea acestora din serviciu. Conducerea se asigura cu personal al locului de detinere care nu a intrat in contact cu persoana confirmata COVID-19. Activitatile manageriale vor fi sprijinite inclusiv de un reprezentant al Administratiei Nationale a Penitenciarelor. In prezent, misiunile specifice se deruleaza in conditii optime, fara disfunctionalitati", a mentionat ANP.Din primele verificari, nu a fost identificat niciun risc epidemiologic pentru persoanele private de libertate, a adaugat ANP.