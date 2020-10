Un detinut bolnav de COVID-19 a inghitit o baterie de telecomanda. A fost operat de urgenta

Potrivit acesteia, evenimentul s-a petrecut, sambata seara, iar persoana in cauza a fost prezentata de indata la o unitate spitaliceasca din reteaua sanitara publica, unde s-a intervenit chirurgical. Cu aceasta ocazie s-a procedat si la testarea pentru SARS-CoV-2, rezultatul fiind pozitiv.In consecinta, pentru asigurarea tratamentului postoperator si a celui specific COVID-19, persoana privata de libertate a fost transferata la Penitenciarul Spital Bucuresti - Rahova. Tratamentul este asigurat in cadrul sectiei ATI, destinata gestionarii problematicilor indicate. In prezent starea sa de sanatate este stabila.La Penitenciarul Galati se efectueaza ancheta epidemiologica, nefiind inregistrata simptomatologie specifica COVID-19 in randul efectivului custodiat. Se mentine conduita preventiva prin intensificarea triajului epidemiologic si a monitorizarii medicale.