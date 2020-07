Un detinut care a evadat in martie dintr-un punct de lucru al Penitenciarului Rahova, gasit dupa patru luni pe un camp din Ialomita

Barbatul a fost incarcerat si este audiat pentru a se stabili unde a stat in toata aceasta perioada."Persoana evadata din Penitenciarul Rahova, in luna martie, a fost gasita, in urma cu putin timp, de politistii de investigatii criminale din Ialomita. Multumim cetatenilor care ne-au sprijinit in aceasta actiune. In momentul depistarii acesta se afla pe un camp din zona localitatii Marsilieni", a transmis, vineri seara, IPJ Ialomita.Barbatul de 32 de ani evadase in data de 11 martie dintr-un punct de lucru deschis din localitatea Bragadiru, fiind dat in urmarire generala.Barbatul era condamnat la o pedeapsa de 2 ani si o luna de inchisoare pentru savarsirea infractiunii de conducere fara permis."In toata aceata perioada au fost efectuate activitati de cautare cu efective marite, in vederea identificarii persoanei in cauza, atat pe raza localitatii de domiciliu, cat si in zonele adiacente acesteia. Acesta este incarcerat in Centrul de Retinere si Arest Preventiv din cadrul IPJ Ialomita, urmand a fi predat catre penitenciar ", au mai transmis politistii.Surse din ancheta au precizat ca barbatul este audiat la ora transmiterii acestei stiri pentru a se stabili ce a facut in toata aceasta perioada.