Un detinut de 30 de ani incarcerat la Penitenciarul Giurgiu a fost gasit mort in celula. Este al treilea deces in ultimele doua saptamani

"In seara zilei de sambata, 26 septembrie, in jurul orei 19:30, cu ocazia efectuarii apelului de seara, personalul Penitenciarului Giurgiu a constatat faptul ca o persoana privata de libertate aflata in evidentele cabinetului medical cu o serie de afectiuni cronice, nu prezenta semne vitale.In aceasta situatie a fost alertat personalul medical propriu concomitent cu solicitarea prin apel 112 a sprijinului unui echipaj de la Serviciul de Ambulanta Judetean. In ciuda manevrelor de resuscitare aplicate, decesul persoanei private de libertate a fost declarat la ora 20:35", se arata intr-un comunicat de presa emis duminica de Penitenciarul Giurgiu.In conformitate cu prevederile legale, evenimentul a fost notificat Parchetului de pe langa Tribunalul Giurgiu, pentru efectuarea cercetarilor specifice si, in cauza, a fost deschis un dosar penal pentru moarte suspecta.Totodata, s-a procedat la informarea familiei detinutului, a judecatorului de supraveghere a privarii de libertate si a Politiei Municipiului Giurgiu.Potrivit unor surse, pe corpul detinutului nu au fost gasite urme de violenta , acesta fiind gasit in soc cardio-respirator.Acesta este al treilea detinut gasit decedat in incinta Penitenciarului Giurgiu in ultimele doua saptamani.In data de 14 septembrie, alti doi detinuti, cu varste de 32, respectiv, 41 de ani, au fost gasiti decedati in celula fara urme de violenta asupra lor , iar politistii efectueaza si in acest caz cercetari pentru moarte suspecta.Citeste si: