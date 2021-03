Urmarit international, prins in timp ce fura dintr-o cladire de birouri din Sectorul 4. Barbatul evadase in 2019 din Penitenciarul Arad

"In dimineata de 08.03.2021, in jurul orei 03.30, Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti - Sectia 26 Politie a fost sesizata prin apel 112 de catre reprezentantii unei societati comerciale cu privire la faptul ca in urma cu scurt timp, persoane necunoscute au patruns in interiorul unei cladiri de birouri din Bucuresti din sectorul 4, de unde sustrag bunuri. La fata locului au ajuns, de urgenta, politistii, care au depistat, la scurt timp, un barbat in varsta de 42 de ani", a transmis, luni, Politia capitalei.In urma cercetarilor s-a stabilit ca barbatul ar fi patruns in cladire, prin escaladarea gardului imprejmuitor si prin fortarea unei usi de acces. Ulterior ar fi intrat in mai multe birouri de unde ar fi sustras o suma de bani si doua terminale mobile."S-a stabilit faptul ca barbatul in cauza figureaza ca persoana urmarita, pe numele sau fiind emis un mandat de arestare europeana, precum si un mandat de executare a pedepsei inchisorii, ambele emise de catre Judecatoria Sectorului 4. De asemenea, s-a stabilit ca cel in cauza a evadat, la data de 12 iulie 2019, in timp ce desfasura activitati lucrative, acesta executand o pedeapsa privativa de libertate in Penitenciarul Arad in regim semideschis", au mai precizat politistii.Acestia au explicat si ca autoritatile judiciare bulgare au emis pe numele barbatului un mandat european de arestare pentru infractiuni comise pe teritoriul acestei tari.Cercetarile sunt continuate de Sectia 26 Politie, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 4, cu cel in cauza in stare de retinere, urmand a fi prezentat magistratilor cu propunere de arestare preventiva.