Claudiu Năsui, despre lipsa consensului în coaliţie pentru desfiinţarea pensiilor speciale: USR-PLUS, cu 15% în Parlament, trebuie să mobilizeze 51%

”E o coaliţie la guvernare şi e o coaliţie care nu are consens pe subiectul pensiilor speciale. Am reuşit să desfiinţăm pensiile speciale ale parlamentarilor. A fost maximul ce se putea face… Sunt sub 3% din pensiile speciale, e infim, dar, ca să elimini pensiile speciale, ai nevoie de majoritate 50% +1. Nu există 50% +1 acum în Parlament care să vrea (...) E o chesiune şi de justeţe, etică, morală, că toţi cotizăm la fel, dar unii primesc mai mult”, a declarat Claudiu Năsui, marţi seară, la B1 TV.Acesta a apreciat că trebuie să fie ”presiune mare” pentru desfiinţarea pensiilor speciale.”Noi, ca USR-PLUS, ceea ce putem face e să începem această curăţenie, să oprim aceste sinecuri, unde se poate, prin Ordin de ministru. Ca să schimbi o lege sau să dai OUG e nevoie de coaliţie majoritară. Uitaţi-vă şi la votul pe pensiile parlamentarilor, cine cum a votat, să vedeţi cât de greu se găseşte consensul. (…) Trebuie cu cei 15% pe care-i avem să mobilizăm 51% din voturi”, a adăugat ministrul. Și Dacian Cioloș s-a plâns marți seară de ritmul încet al reformelor , menționând chiar subiectul pensiilor speciale.