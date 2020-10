85 de perchezitii domiciliare, la nivel national. Se fac cercetari in dosare de trafic de droguri, contrabanda cu tigari si furturi

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

Daca ai raspuns cu da, atunci te asteptam in echipa, trimite CV-ul tau la daniela.stanciu@nchcapital.ro. Ce trebuie sa faci? Click aici

Perchezitiile sunt efectuate sub supravegherea procurorilor de la unitatile de parchet competente, in cadrul unor dosare penale in care se fac cercetari pentru savarsirea infractiunilor de contrabanda cu tigari, concurenta neloiala, trafic de droguri de risc si de mare risc, trafic de persoane, respectiv furt calificat din societati comerciale si din locuinte.Actiunile urmaresc documentarea activitatii infractionale a persoanelor banuite, recuperarea prejudiciilor si indisponibilizarea bunurilor obtinute din savarsirea de infractiuni sau detinute ilegal.