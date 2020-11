Cine este Adrian Tamplaru si ce legatura avea cu Alex Bodi si celebrul interlop "Cap de porc". In prezent este vizat de o ancheta de amploare a DIICOT

Adrian Tamplaru a racolat viitoarele prostituate prin metoda lover boi, in timp ce se afla in penitenciar

Chinurile groaznice prin care treceau fetele care refuzau sa se prostitueze: Batute, violate, vandute si santajate

Si-a facut un renume in lumea interlopa din Sibiu, mai ales pentru legatura sa cu temutul infractor Ion Clamparu, zis si "Cap de porc".Adrian Tamplaru este n asul de cununie al lui Alex Bod i, fostul iubit al Biancai Dragusanu.Clamparu are de ispasit 25 de ani de inchisoare , dupa ce i-au fost contopite pedepsele primite in Spania, Italia si Romania. Mafiotul, supranumit si "Cap de porc", a fost adus in tara in 2015, dupa ce timp de 12 ani a fost cautat prin Interpol. El este incarcerat la Penitenciarul AiudConform procurorilor, la scurt timp dupa destructurarea unei grupari conduse de Ion Clamparu zis "Cap de porc"(grupare specializata in traficul de persoane si proxenetism), Adrian Tamplaru (unul dintre locotenentii lui Clamparu), in timp se afla incarcerat intr-un penitenciar, a racolat fete pe retelele de socializare prin metoda lover boy sau prin promisiunea unui loc de munca avantajos. Ulterior aceseta deveneau prostituate care aduceau bani gruparii infractionale.Faptele respective au fost comise in perioada 2008 - 2011, iar Adrian Tamplaru a fost ajutat de alti trei detinuti.Fetele erau racolate din medii vulnerabile. Erau sarace, foarte tinere si naive sau erau lipsite de educatie. Infractorii le-au convisn sa lucreze in beneficiul lor.Astfel, sub coordonarea lui Adrian Tamplaru s-au pus bazele unei grupari infractionale specializate, in principal, in traficul de persoane, trafic de minori si proxenetism si in secundar in santaj (consecinta a platii unor taxe de protectie).Dupa ce acesta si complicii sai au iesit din penitenciar, in scurt timp, la gruparea infractionala au aderat alti 12 suspecti. Cu totii au racolat alte victime pe care le-au transportat si adapostit in state occidentale (Germania, Spania, Italia, Marea Britanie, Elvetia) si le-au constrans sa practice prostitutia in favoarea lor, in diverse cluburi de profil.Potrivit anchetatorilor, victimele care, dupa ce erau transportate in strainatate, refuzau sa practice prostitutia erau sechestrate si supuse unor violente extreme (chiar si unor violuri), pentru a fi determinate sa nu mai opuna rezistenta.In cele mai multe cazuri, victimele au fost tinute in imobile inchiriate de catre liderul gruparii, au fost transportate zilnic la locurile unde erau obligate sa practice prostitutia, erau permanent controlate/supravegheate, iar sumele de bani erau luate in totalitate de membrii gruparii.In urma cercetarilor, s-a stabilit faptul ca tinerele au fost exploatate cu precadere in cluburi de noapte sau locatii inchiriate pe teritoriul Germaniei, pe raza oraselor Berlin, Bonn, Stuttgart si Frankfurt (Germania), dar si pe teritoriul altor state europene (Italia, Spania, Marea Britanie, Cehia, Elvetia, Austria).Unele dintre victime au fost vandute altor traficanti in scopul exploatarii, persoanele care le-au preluat primind si informatii in legatura cu victima, comportamentul acesteia pe perioada cat a fost exploatata, informatii despre familie, toate acestea in scopul de a fi santajata pentru a fi exploatata si controlata cu mai multa usurinta.Au fost si situatii in interlopii nu au mai reusit sa detina controlul asupra victimelor, chiar si dupa aplicarea unor corectii fizice, caz in care pentru a le determina sa nu fuga sau sa revina la domiciliile lor din tara, le-au solicitat diferite sume de bani pe care victimele nu au avut posibilitatea sa le achite, fiind, astfel, obligate sa continue activitatea de prostitutie.O mare parte din sumele de bani obtinute astfel de catre membrii gruparii ajungeau la Adrian Tamplaru care, ulterior, le-a investit in diverse imobile din tara si din strainatate.Tamplaru obisnuia sa perceapa victimelor taxe de protectie pentru desfasurarea unor activitati licite/ilicite, "locotenentii sai" recurgand, deseori, la santaj pentru colectarea acestora. Taxele erau colectate cu ocazia unor petreceri organizate de catre acesta.Miercuri dimineata, DIICOT si Politia Romana au efectuat o operatiune de amploare, constand in 619 misiuni la nivelul intregii tari, vizand investigarea mai multor infractiuni . Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela , a catalogat operatiunea drept "ziua Z, o zi importanta pentru combaterea infractionalitatii in Romania".Citeste si: