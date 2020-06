Afacerist din Baia Mare, retinut dupa ce ar fi inselat 18 apicultori din Alba si Hunedoara. Peste 9 tone de miere, ridicate la perchezitii (VIDEO)

Ziare.

com

Oamenii legii au realizat 5 perchezitii in urma carora au ridicat documente si au indisponibilizat peste 9 tone de miere. Ancheta se desfasoara sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Alba Iulia.Astfel, la data de 25 iunie 2020, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din Inspectoratul de Politie Judetean Alba au luat masura retinerii, pentru 24 de ore, fata de un barbat de 31 de ani, din Baia Mare, judetul Maramures, care este banuit de inselaciune , fapta prin care ar fi prejudiciat 18 apicultori din judetele Alba si Hunedoara cu peste 236.000 de lei.Din cercetari a rezultat banuiala rezonabila ca in cursul anului 2019, in calitate de administrator al unei societati comerciale din Baia Mare, barbatul ar fi contractat achizitionarea cantitatii de 28.384 kilograme de miere de albine, pentru care ar fi trebuit sa plateasca, in momentul predarii produsului, suma de 490.000 lei.Apicultorii ar fi colectat intreaga cantitate contractata la domiciliul unuia dintre ei, iar la ridicarea mierii de catre cumparator acesta ar fi platit doar o parte din pretul promis, restul, respectiv suma de 236.407 lei, urmand a fi platita intr-un termen de 30 de zile, lucru care nu s-a mai intamplat cu toate ca produsul ar fi fost ulterior prelucrat si valorificat la diversi parteneri din strainatate ai societatii comerciale.Politistii au efectuat 5 perchezitii, toate in municipiul Baia Mare unde isi are sediul societatea comerciala in numele careia au fost incheiate contractele, au ridicat documente contabile si au indisponibilizat peste 9 tone de miere. La perchezitii, alaturi de politistii de investigare a criminalitatii economice din Inspectoratul de Politie Judetean Alba au participat politistii Serviciului pentru Actiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Maramures.Activitatea a beneficiat de sprijinul de specialitate al Directie pentru Operatiuni Speciale din Inspectoratul General al Politiei Romane. In cursul zilei de joi, 25 iunie, persoana retinuta va fi prezentata in fata magistratilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Alba Iulia, pentru dispunerea masurilor legale.