Dosar penal cu cinci infractiuni, in cazul perchezitiilor de la DSP si Spitalul Judetean Arad. Procurori: "detalii din ancheta nu pot fi aduse la cunostinta opiniei publice"

"In dosarul penal pentru care se efectueaza in rem acte de urmarire penala - cauza avand ca obiect savarsirea infractiunilor de zadarnicire a combaterii bolilor, abuz in serviciu in forma continuata, neglijenta in serviciu in forma continuata, fals intelectual in forma continuata si uz de fals in forma continuata - sub supravegherea procurorului de caz, cu sprijinul ofiterilor din cadrul IPJ si DGA au fost efectuate perchezitii domiciliare la sapte adrese, imobile aflate pe raza municipiului Arad, respectiv la institutii publice si locuinte proprietate personala", se arata intr-un comunicat de joi dimineata al Parchetului de pe langa Judecatoria Timisoara.Conform sursei citate, procurorii anunta ca detalii din cuprinsul anchetei nu pot fi aduse la cunostinta opiniei publice"Potrivit dispozitiilor legale urmarirea penala nefiind publica, pentru a nu afecta activitatea de urmarire penala, detalii din cuprinsul anchetei nu pot fi aduse la cunostinta opiniei publice", se mai arata in comunicat.Miercuri au avut loc mai multe perchezitii la Arad, printre care la sediul Directiei de Sanatate Publica si la Spitalul Judetean. Potrivit unor surse din randul anchetatorilor, perchezitiile au avut loc "intr-un caz de gestionare defectuoasa a situatiei epidemiologice in perioada starii de urgenta si a starii de alerta".Citeste si: