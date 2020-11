Procurorii DIICOT au descins la una dintre cele mai mari retele de contrabanda si camatarie din Satu Mare

Tigarile erau aduse din Ucraina

Dadeau bani cu camata persoanelor sarace

Anchetatorii au descins la 42 locuinte ale suspectilor de contrabanda, aflate pe raza judetelor Satu Mare si Bihor. Cercetarile sunt facute intr-o cauza vizand destructurarea unui grup infractional organizat specializat in savarsirea infractiunilor de contrabanda si camata."In cauza s-a retinut faptul ca, in perioada septembrie 2019 - noiembrie 2020, pe raza judetului Satu Mare, s-a constituit si a activat un grup infractional organizat implicat in activitati ilicite pe linia contrabandei cu tigari si a camatariei.Liderul gruparii este principalul furnizor de tigari de contrabanda din zona Piata Somes din municipiul Satu Mare, tigari care sunt depozitate la domiciliul sau, al fiului sau, cat si al mamei sale, dar si in apartamente situate in apropierea pietei, care apartin unor persoane vulnerabile, usor influentabile, pe care membrii gruparii le forteaza sa-i sprijine prin folosirea amenintarilor si a actelor de violenta ", se arata in comunicatul DIICOT.Din cercetari s-a aflat ca "tigarile de contrabanda sunt furnizate liderului de catre mai multe persoane ce le achizitioneaza de la diversi cetateni ucraineni, care le introduc pe teritoriul Romaniei prin trecerea frauduloasa a fasiei verzi, in zona comunei Camarzana", se mai arata in comunicatul DIICOT.Tigarile obtinute de la acesti furnizori sunt comercializate, in special, cu amanuntul, in Piata Somes din municipiul Satu Mare, de catre membrii gruparii.Cantitatile si frecventa vanzarii acestor tigarete au adus venituri considerabile membrilor gruparii care au ajuns sa obtina averi importante, sa conduca autoturisme de lux si sa detina sume mari de bani si bijuterii.Cu privire la faptele de camatarie anchetatorii au descoperit ca liderul imprumuta persoane vulnerabile financiar, cu diverse sume de bani, practicand o dobanda de 120%."Asa-zisa contabilitate, respectiv trei registre, in care este pastrata evidenta persoanelor imprumutate era tinuta de catre mama liderului. Persoanelor imprumutate care aveau venituri salariale, le erau retinute drept garantie cardurile si codurile PIN ale acestora, in caz contrar recuperarea datoriilor se realiza prin metode de constrangere, constand in amenintari verbale si fizice", se mai arata in comunicat.Pe parcursul investigatiilor au fost ridicate aproximativ 400.000 de tigarete de provenienta ucraineana, iar in urma perchezitiilor au fost ridicate pana in prezent 25 de baxuri cu tigarete de contrabanda, dar si importante sume de bani.14 persoane urmeaza sa fie audiate, miercuri, la sediul DIICOT Biroul Teritorial Satu Mare.Perchezitiile fac parte din actiunea desfasurata la nivel national. Ministrul Vela a spus, miercuri dimineata, ca aceasta este "Ziua Z"