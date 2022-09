Sute de parfumuri si mii de articole vestimentare, susceptibile a fi contrafacute, au fost descoperite in urma perchezitiilor desfasurate miercuri, 23 septembrie 2020, de politistii din Arges.

"La data de 23 septembrie a.c., politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Arges, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Topoloveni, au efectuat cinci perchezitii domiciliare, in municipiul Bucuresti.

Cele cinci perchezitii au fost realizate la locuintele a doua persoane banuite de contrafacerea unei marci si punere in circulatie a unui produs purtand o marca identica sau similara cu o marca inregistrata pentru produse identice ori similare"transmite IGPR.

Produsele contrafacute, vandute online

Din cercetari a reiesit ca doi barbati, de 31 si 24 de ani, ambii din Topoloveni, ar fi oferit spre vanzare, in mediul on-line, diverse articole vestimentare si parfumuri, purtand insemnele distinctive ale unor marci cu renume.

Produsele ar fi fost achizitionate de la doi barbati de 40, respectiv 32 de ani, ambii din Bucuresti, care ar fi contrafacut, prin tiparire la cald, cu ajutorul unor imprimante performante, diverse articole vestimentare cu emblema unor marci consacrate.

In aceeasi cauza, politistii au efectuat, la data de 18 septembrie a.c., cinci perchezitii domiciliare, in judetele Arges, Ialomita si Dambovita, la locuintele unor persoane banuite de punere in circulatie a unui produs purtand o marca identica sau similara cu o marca inregistrata pentru produse identice ori similare.

Mii de haine "de firma"si sute parfumuri "de lux", pregatite pentru vanzare

In urma acestor perchezitii, au fost descoperite si ridicate peste 600 de recipiente de parfum, tip tester, precum si peste 7.500 de articole vestimentare, constand in tricouri, pantaloni, veste, bluze, geci, costume de trening, precum si lenjerie intima, sosete, dar si accesorii precum genti de mana si portofele, toate purtand insemnele unor marci recunoscute, susceptibile a fi contrafacute.

Prejudiciul estimat, in prima faza a cercetarilor, este de aproximativ 750.000 de lei, urmand ca valoarea exacta a acestuia sa fie comunicata de titularii marcilor inregistrate.

In ziua de 18 septembrie a.c., dupa administrarea probatoriului, a fost dispusa retinerea pentru 24 de ore, pe baza de ordonanta, a doi barbati, de 31 de ani, respectiv de 24 de ani, ulterior fiind dispusa masura controlului judiciar.

Actiunea a beneficiat de sprijinul Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Politiei Romane.

La activitati au participat politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti si luptatori din cadrul Serviciului pentru Actiuni Speciale Arges.

Detaliile care dau de gol produsele contrafacute. Indicatorii pe care sa-i urmaresti pentru a nu fi pacalit

