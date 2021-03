FOTO Cat de simplu poti sa obtii o diploma falsa pentru prevenirea si stingerea incendiilor. Politia face perchezitii in 34 de judete si Bucuresti in acest dosar

Peste 300 de diplome si certificate false

Politia, sun coordonarea procurorilor de la Curtea de Apel Cosntanta au facut miercuri, 3 martie, 221 de perchezitii in intreaga tara, la o grupare banuita ca ar fi falsificat, prin contrafacere, diplome de studii si certificate de calificare profesionala, pe care le-ar fi comercializat."Actiunea s-a desfasurat intr-un dosar penal al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta, in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de contituirea unui grup infractional organizat, inselaciune si fals material in inscrisuri oficiale.Din cercetari a reiesit ca mai multe persoane s-ar fi organizat intr-o grupare, care ar fi falsificat, prin contrafacere, diplome de studii si certificate de calificare profesionala, pe care le-ar fi comercializat", a transmis Politia Romana intr-un comunicat de presa.Anchetatorii au descoperit, in urma perchezitiilor, 346 de inscrisuri, reprezentand diplome de studii, certificate de absolvire, certificate de calificare profesionala, suplimente, foi matricole, traduceri legalizate, licente de pescuit, autorizatii de pescuit calcan si atestate, susceptibile a fi contrafacute, precum si un revolver si 59 de cartuse cu bile metalice, detinut ilegal.Cercetarile sunt continuate, in vederea stabilirii intregii activitati infractionale.