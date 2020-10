Functionar public, implicat intr-un dosar de coruptie si santaj. Doua persoane au fost retinute

Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane? Daca ai raspuns cu da, atunci te asteptam in echipa, trimite CV-ul tau la daniela.stanciu@nchcapital.ro. Ce trebuie sa faci? Click aici

"La data de 6 octombrie, politistii Serviciului de Investigatii Criminale, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Mures, au desfasurat doua perchezitii , in judetul Mures, la persoane banuite de santaj si luare de mita. In fapt, un barbat ar fi determinat o angajata a unei institutii publice sa-i puna la dispozitie anumite documente, in baza carora ar fi identificat mai multe persoane, ale caror bunuri erau supuse executarii silite. Ulterior, in baza informatiilor obtinute si prin atribuirea de calitati oficiale, ar fi santajat victimele, in vederea executarii silite a bunurilor. In baza probatoriului administrat, procurorul de caz a dispus masura retinerii pentru 24 de ore fata de cele doua persoane in cauza", au precizat reprezentantii IPJ Mures, intr-un comunicat de presa.Actiunea a beneficiat de sprijinul Directiei de Operatiuni Speciale din cadrul Politiei Romane, iar la perchezitii au participat si luptatori din cadrul Serviciului pentru Actiuni Speciale.