Evaziune fiscala de sase milioane de euro. Haine produse "la negru" si vandute pe internet sau importuri din China si Turcia prin intermediul unor firme-fantoma

Intr-unul dintre dosare, perchezitiile sunt realizate intr-un mare centru comercial din Ilfov si vizeaza tranzactii mari de marfuri din China si Turcia in spatiul intracomunitar, fara plata TVA.In cel de-al doilea dosar este vizata o grupare ce achizitiona materiale textile din spatiul intracomunitar, ce ulterior erau prelucrate, la negru, in fabrici de confectii din Dolj, Valcea si Ialomita. Marfa rezultata era comercializata in mediul online, fara a fi declarate veniturile catre bugetul de statIn fiecare dintre cele doua dosare prejudiciul se ridica la trei milioane de euro. Potrivit politistilor, cele doua grupari se foloseau de firme-fantoma.