FOTO Perchezitii de amploare intr-un dosar de frauda cu masini second-hand. Prejudiciul se ridica la aproape 20 de milioane de euro

Potrivit Politiei Romane, este vorba despre 62 de descinderi in municipiul Bucuresti si in judetele Ilfov, Bacau, Brasov, Calarasi, Giurgiu, Ialomita si Vaslui, in cadrul a doua dosare penale. 31 de persoane vor fi aduse la audieri.In fapt, cercetarile privesc cinci grupari infractionale specializate in infractiuni de evaziune fiscala, grupari care, prin intermediul membrilor sai, ar controla direct sau prin interpusi mai multe societati comerciale, ce desfasoara activitati in domeniul comertului intracomunitar cu autovehicule rulate.Prin intermediul acestor societati comerciale, ar fi fost achizitionate autovehicule de la parteneri din spatiul Uniunii Europene, cu preponderenta din Belgia, Olanda, Germania, Italia, Franta, Spania, dar si din alte tari, pe care, ulterior, le-ar fi vandut in Romania, fara a inregistra veniturile in evidentele contabile si fara a declara operatiunile efectuate, sustragandu-se astfel de la plata obligatiilor fiscale datorate bugetului consolidat al statului.Activitatea infractionala a banuitilor ar fi fost savarsita prin intermediul mai multor societati comerciale si ar fi fost structurata pe diferite intervale de timp, in perioada 2016-2019.Prin activitatea infractionala, s-ar fi cauzat un prejudiciu bugetului consolidat al statului de peste 97.000.000 de lei (aproximativ 20 de milioane de euro).Echipele participante la operatiune sunt constituite din ofiteri si agenti de politie judiciara din cadrul I.G.P.R. - Directia de Investigare a Criminalitatii Economice, Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, inspectoratele de politie judetene Ilfov, Bacau, Brasov, Calarasi, Giurgiu, Ialomita si Vaslui.La activitati participa si specialistii Institutului National de Criminalistica si luptatori din cadrul Serviciului pentru Interventii si Actiuni Speciale.In vederea aducerii la indeplinire a tuturor masurilor procesuale si procedurale instituite, activitatile beneficiaza de sprijinul Agentiei Nationale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate.