Ancheta intr-un dosar de fraude informatice cu un prejudiciu de aproape 1 milioan de euro, la Bistrita. Liderul retelei este propus pentru arestare preventiva

Din cercetari a reiesit ca, in perioada 2014 - 2020, un grup infractional organizat , format din opt persoane, dintre care sapte angajati ai unei societati pe actiuni, ar fi indus in eroare si prejudiciat societatea, prin derularea a peste 100 de operatiuni frauduloase, constand in lansarea unor comenzi fictive, in numele unor clienti traditionali.Ulterior, comenzile ar fi fost implementate in sistemul informatic de gestiune, marfurile produse ar fi fost livrate catre alti beneficiari, iar membrii grupului si-ar fi insusit contravaloarea marfurilor.La perchezitii , au fost descoperite si ridicate laptopuri, telefoane mobile, memory stick-uri si mai multe inscrisuri cu valoare probatorie.Au fost conduse la audieri sase persoane, iar ulterior, fata de trei dintre acestea, procurorul de caz a dispus masura retinerii pentru 24 de ore. Fata de alte doua persoane, a fost dispusa masura controlului judiciar, pentru 60 de zile.Vineri, 12 martie, procurorii D.I.I.C.O.T. au dispus masura controlului judiciar pentru 60 de zile pentru doua dintre persoanele retinute si au propus Tribunalului Bistrita-Nasaud luarea masurii arestarii preventive fata de liderul gruparii.