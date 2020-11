VIDEO/FOTO Cum reusea o grupare de camatari din Galati sa lase fara case oamenii pe care ii imprumutau cu bani. Erau implicati notari si executori judecatoresti

Cei vizati dadeau bani cu camata, apoi faceau presiuni asupra victimelor pana cedau casele, masinile si alte bunuri de valoare.Conform unor surse judiciare, liderul gruparii detine mai multe case de amanet si isi folosea angajatii ca sa semneze contractele de credit cu dobanzi mari. Victimele erau apoi presate de notari si executori judecatoresti cand semnau orice act de teama sa nu fie executate silit."In cauza s-a retinut faptul ca, pe raza municipiului Galati, a actionat o grupare infractionala specializata in acordarea de sume de bani, cu titlu de imprumut, pentru care percepea dobanzi lunare, operatiunile derulandu-se in afara cadrului legal ce reglementeaza conditiile in care isi pot desfasura activitatea entitatile financiare nebancare si fiind mascate sub forma unor contracte de amanet si contracte notariale", arata DIICOT."Liderul grupului infractional organizat era cel care lua toate deciziile legate de operatiunile de camatarie, respectiv selectarea persoanelor carora li se acordau imprumuturi, conditiile de acordare a sumelor de bani (termene, dobanzi, garantii, etc), precum si modalitatile concrete in care se exercitau presiuni asupra fiecarei victime in parte, cu scopul de a se ajunge la executarea silita a acestora si insusirea bunurile mobile si imobile detinute de catre debitori", mai transmite DIICOT.Astfel, prima faza a mecanismului infractional gandit de catre lider consta in studierea situatiei financiare a persoanelor carora li se acordau imprumuturi, pentru a se asigura ca acestea dispun de bunuri imobile si mobile avand o valoare insemnata, scopul final al operatiunilor de camatarie fiind tocmai acela de a intra in posesia bunurilor persoanelor vatamate, prin executarea silita a acestora si a obtine astfel beneficii materiale cu mult mai mari decat valoarea creditelor acordate.Anchetatorii mai spun ca, liderul gruparii obisnuia sa foloseasca, pentru incheierea propriu - zisa a contractelor de imprumut, alti membri ai gruparii infractionale, respectiv angajati ai unor case de amanet pe care acesta le detinea, care erau la curent cu intreaga activitate infractionala si care, din dispozitiile liderului, mergeau la notariat si semnau contractele in calitate de creditori, ocazie cu care in continutul acestor contrate erau trecute la rubrica "obiectul contractului" sume ce reprezentau valoarea imprumutului propriu - zis la care se adauga valoarea dobanzii pretinse de catre lider, desi efectiv victimele nu primeau decat suma imprumutata, acestia fiind astfel obligati din start la plata unor sume de bani mai mari si ce nu erau trecute cu titlu de dobanda in contract, ci ca parte interganta a sumei imprumutate.Dupa semnarea contractelor de imprumut de catre victime, liderul gruparii infractionale trecea la urmatoarea etapa a planului infractional, cu concursul si in acest caz al celorlalti membri ai gruparii, precum si al unor notari si executori judecatoresti, ce consta in exercitarea unei presiuni psihice permanente asupra victimelor, care ajungeau astfel sa fie aduse in situatia de a fi subjugate psihologic, starea de teama ce le era indusa dominandu-le toate actiunile si ajungand astfel sa semneze orice tip de documente le erau solicitate de catre membrii gruparii, de teama sa nu fie executate silit.La sediul DIICOT - Serviciul Teritorial Galati au fost conduse, in vederea audierii, un numar de 12 persoane.Actiunea face parte din cele 619 activitati anuntate de ministrul de Interne, Marcel Vela . El a numit aceasta zi "Ziua Z".Citeste si: