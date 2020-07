Inselatorie in pandemie. Zeci de oameni care au comandat masti de protectie au primit prin curier suluri de hartie igienica. 8 escroci au fost retinuti de Politie

Potrivit politistilor, vizate de perechezitii sunt persoane despre care exista date si indicii ca incepand cu data de 16.03.2020 au indus in eroare un numar semnificativ de persoane de pe teritoriul national, profitand de instituirea starii de urgenta generata de pandemia COVID- 19."Cei in cauza, in baza unor anunturi postate pe retelele de socializare, au atasat fotografii cu masti medicinale, insa in realitate au expediat prin intermediul unor firme de curierat, role de hartie igienica, cu plata la momentul ridicarii coletelor. Au fost identificate 89 de persoane vatamate", arata IPJ Giurgiu.Potrivit sursei citate, din cercetari, a mai rezultat ca prin intermediul acelorasi anunturi, escrocii care vindeau hartie igienica pe post de masti au vandut si tutun tocat, rezultat in urma prelucrarii prin fierbere, adaugare de arome si maruntire.