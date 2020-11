VIDEO Suma uriasa gasita de DIICOT in casa unui traficant de droguri din Bucuresti. Banii erau tinuti intr-o valiza si intr-un sac

Potrivit DIICOT, perchezitiile au fost realizate in cadrul operatiunii "THE FLAG", care il vizeaza pe unul dintre cei mai importanti dealeri de droguri de risc si de mare risc care distribuia in zonele exclusiviste ale municipiului Bucuresti."In urma perchezitiei domiciliare efectuate la locuinta inculpatului situata pe raza orasului Otopeni a fost gasita si ridicata cantitatea de aproximativ 17 de cannabis, 3928 comprimate de ecstasy, 10 grame amfetamina, sumele de 1.698.970 lei si 4070 euro despre care se detin date ca provin din traficul de droguri. Suma de bani totala indisponibilizata si cu privire la care exista indicia ca provine din traficul de droguri este in valoare de 1.700.000 lei", arata DIICOT.Potrivit procurorilor, dealerul de droguri a fost arestat preventiv de Tribunalul Bucuresti.