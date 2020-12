Opt persoane retinute in urma perchezitiilor in dosarul privind constructiile fara autorizatie. Sume mari de bani ridicate de politisti

In dosar se fac cercetari pentru infractiuni de executare fara autorizatie de construire sau de desfiintare ori cu nerespectarea prevederilor acesteia, fals material in inscrisuri oficiale, favorizarea faptuitorului, sustragerea sau distrugerea de probe ori inscrisuri, uz de fals si fals intelectual."In urma perchezitiilor, politistii au identificat si ridicat documente de interes in cauza, telefoane mobile, medii de stocare precum si peste 52.000 de euro, 48.000 de lei si 4.300 de dolari. De asemenea, au fost retinute opt persoane, acestea urmand a fi prezentate magistratilor cu propunere legala", informeaza un comunicat al Directiei Generale a Politiei Municipiului Bucuresti (DGPMB).Potrivit unor surse judiciare, perchezitiile au avut loc la Directia Generala de urbanism si amenajarea teritoriului si la Serviciul de autorizari din Primaria Generala, intr-un dosar de executare fara autorizatie de construire a unor imobile de locuinte ridicate in zona Bucurestii Noi si Chitila.Cercetarile sunt continuate de DGPMB - Serviciul Investigatii Criminale din Politia Sectorului 1, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1.