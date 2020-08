Perchezitii ale politistilor la o grupare acuzata ca a facut 174 de comenzi on-line fara sa plateasca produsele cumparate

"La data de 26 august 2020, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Alba, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Blaj, efectueaza 17 perchezitii, toate in judetul Alba (in comunele Sona, Jidvei si in municipiul Blaj), la persoane banuite de savarsirea unor infractiuni de inselaciune ", tranmite IGPR.Din cercetari a rezultat ca, in perioada decembrie 2019 - iulie 2020, 16 persoane ar fi facut 174 de comenzi on-line, pentru a achizitiona diverse bunuri (electrocasnice, bunuri de uz casnic, mobilier, obiecte vestimentare, triciclete, etc.), selectand, ca modalitate de plata, "ordin de plata", fara ca aceasta sa mai fie facuta in termenul de 15 zile de la validarea comenzii.La ridicarea coletelor de la firmele de curierat, persoanele vizate de ancheta ar fi folosit date si identitati false sau ale unor persoane care nu aveau nicio legatura cu comenzile si ar fi evitat ca acestea sa le fie livrate la domiciliu, stabilind telefonic cu curierul alte locuri de intalnire.In acest fel, ar fi fost inselate peste 70 de societati care comercializeaza bunuri on-line, cu sume cuprinse intre 1.000 si 20.000 de lei, prejudiciul total fiind de peste 60.000 de lei.Totodata, in urma investigatiilor, politistii au constatat ca alte doua persoane ar fi instigat sau sprijinit persoanele vizate de ancheta, la savarsirea faptelor de inselaciune.La perchezitii, alaturi de politistii de investigare a criminalitatii economice, participa politistii Serviciului de Investigatii Criminale, ai politiilor municipale Alba Iulia, Blaj, Sebes si Aiud, ai Politiei Orasului Campeni, ai Serviciului pentru Actiuni Speciale, precum si jandarmi din cadrul Inspectoratului Judetean de Jandarmi Alba.