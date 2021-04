Seful Directiei de Drumuri si Poduri Craiova, Bogdan Bratu, vizat intr-un dosar de inselaciune pentru diplome falsificate. Prejudiciul se apropie de un milion de lei

"In aceasta dimineata, politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice din I.G.P.R., sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, efectueaza trei perchezitii domiciliare, in judetele Giurgiu si Dolj.Actiunea vizeaza o persoana cu functie de conducere in cadrul unei companii de interes strategic national, cercetata sub aspectul savarsirii infractiunii de inselaciune Persoana in cauza ar fi indus si mentinut in eroare institutia, prin depunerea la dosarul de angajare a unor documente de studii falsificate, care ulterior au fost desfiintate de catre instantele judecatoresti competente.Prejudiciul reclamat pana in prezent este de aproximativ 985.000 de lei, reprezentand indemnizatiile brute incasate de la angajator, urmand a fi completat in functie de intregul material probator ce va fi administrat in cauza.Persoana cercetata va fi condusa la sediul I.G.P.R., pentru continuarea cercetarilor", a transmis IGPR intr-un comunicat de presa.