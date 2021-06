Mascatii au descins la clanul Raim din Constanta. 25 de persoane, duse la audieri

Cine este clanul Raim

In aceasta dimineata, politisti din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Constanta, impreuna cu procurori D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Constanta, efectueaza 44 de perchezitii domiciliare, in judet, intr-o cauza vizand destructurarea unui grup infractional organizat.Membrii grupului sunt banuiti de savarsirea infractiunilor de proxenetism, spalare a banilor si camatarie. Acestia ar fi fost implicati in activitati de proxenetism pe relatia Romania -Germania-Austria, dar si in oferirea de bani cu camata", se arata intr-un comunicat al DIICOT.Sumele de bani obtinute din activitatea infractionala ar fi fost folosite pentru achizitionarea de imobile si autoturisme sau investite in constructia unor imobile.La sediul DIICOT - ST Constanta vor fi conduse, in vederea audierii, un numar de 25 de persoane.Clanul Raim isi exercita influenta in Mangalia, acolo unde locuieste si seful gruparii, Iuzeir Raim.In trecut, membrii gruparii interlope se ocupau de infractiuni de inselaciune si santaj, insa de cativa ani au inceput sa faca afaceri cu imobiliare.Raim Iuzeir a devenit cunoscut dupa ce a fost implicat in mai multe dosare privind infractiuni de coruptie , inselaciune, santaj sau amenintari cu acte de violenta , scrie Replicaonline.ro De asemenea, acesta a fost incarcerat pe o perioada de de 3 ani pentru santaj. Ultimul scandal in care acesta a fost implicat a fost in iulie 2020. Mai exact, la finele lunii iulie a anului trecut a fost trimis in judecata alaturi de alte 4 persoane, intr-un dosar de lovire sau alte violente. Spre exemplu, anul trecut in vara, au avut loc mai multe "lupte de strada" in Mangalia si Vama Veche, implicati fiind cei de fata. Au fost mai multe speculatii la acea vreme, ba ca era vorba de controlul zonelor in care se traficau droguri , ba conflicte mai vechiDe ani buni, clanul Raim se afla in conflict cu o alta grupare interlopa, clanul Beinur.