UPDATE. Perchezitii de amploare in Bucuresti si sase judete. Sunt vizate doua grupari care au "tepuit" o banca luand credite cu acte false. Una dintre grupari este condusa de interlopul Bebe Englezu'

UPDATE. Surse judiciare citate de Ziare.com, arata ca printre persoanele vizate se afla si un interlop numit Bebe Englezu', acesta fiind liderul uneia dintre gruparile urmarite de politie "La data de 12 august 2020, politistii Inspectoratului General al Politiei Romane - Directia de Investigare a Criminalitatii Economice si D.G.P.M.B. - Politia Sectorului 2 - Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice efectueaza 45 de perchezitii domiciliare. Activitatile se desfasoara in Bucuresti si in judetele Calarasi, Dambovita, Ialomita, Ilfov, Mures si Teleorman, in doua dosare penale aflate sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti si a Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti", a transmis, miercuri, Inspectoratul General al Politiei Romane.Sursa citataa precizat ca, in cele doua cauze, sunt efectuate cercetari cu privire la savarsirea infractiunilor de inselaciune, fals in inscrisuri sub semnatura privata, fals material in inscrisuri oficiale si uz de fals, cu ocazia obtinerii de credite de nevoi personale de la o institutie bancara din Bucuresti, de persoane care nu ar fi indeplinit conditiile de creditare si care s-ar fi folosit de inscrisuri falsificate in acest scop."Din cercetari a reiesit ca solicitantii creditelor ar fi facut parte din doua filiere infractionale, ce ar fi furnizat documentele falsificate, coordonat si sprijinit demersurile la unitatea bancara si si-ar fi insusit mare parte din sumele de bani obtinute. In cele doua dosare penale, sunt cercetate 56 de persoane pentru un prejudiciu cauzat de aproximativ doua milioane de lei", a transmis Politia.Politistii vor pune in aplicare mandatele de aducere emise pe numele persoanelor banuite, ce vor fi conduse la sediile unitatilor de politie, in vederea audierii si dispunerii de masuri legale.Actiunea se desfasoara cu sprijinul I.G.P.R. - Serviciul pentru Interventii si Actiuni Speciale si al politistilor D.G.P.M.B. si inspectoratelor de politie judetene Calarasi, Ialomita, Mures si Teleorman.