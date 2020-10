Perchezitii DIICOT intr-un dosar cu prejudiciu de peste 50 de milioane de euro. Ancheta vizeaza devalizarea fabricii de contoare AEM din Timisoara

Potrivit sursei citate, fosta conducere a fabricii AEM din Timisoara, una dintre cele mai importante fabrici de contoare din Europa, in frunte cu fosta directoare, Olimpia Moica, este pusa sub acuzare intr-un amplu dosar de inselaciune si delapidare.Potrivit adevarul.ro , Olimpia Moica, sotul acesteia si mai multi subordonati din conducerea companiei sunt acuzati ca, timp de mai multi ani, au fraudat AEM, raportand o productie si venituri fictive uriase pentru incasarea bonusurilor de performanta. Spre exemplu, cu ocazia unui inventar comandat de actionari, s-a descoperit ca in stocuri figureaza 800.000 de contoare care nu existau in realitate, capacitatea de productie si depozitare a companiei fiind de aproape trei ori mai mica.Potrivit sursei amintite, procurorii au marturia unui om-cheie care arata ca frauda a fost musamalizata ani de zile cu sprijinul unor angajati PricewaterhouseCoopers, una dintre cele mai mari firme de audit din lume, care, desi au verificat compania timp de zece ani, la solicitarea actionarilor, nu au sesizat frauda pusa la cale de conducerea AEM.Prejudiciul estimat in acest caz este de peste 50 de milioane de euro. Mai multe persoane vor fi duse in cursul zilei de marti la audieri la sediul DIICOT Timisoara.