Perchezitii dupa nunta cu 350 de invitati din Oradea, unde mireasa a fost confirmata cu COVID-19. Ce cauta politistii inclusiv la tatal ginerelui, fost adjunct al Politiei Bihor

Perchezitiile au loc, potrivit eBihoreanul , la parintii miresei - confirmata cu COVID-19, precum si la locuinta fostului sef adjunct al Politiei Bihor, Eugen Boc, care este tatal mirelui.Sursa citata scrie ca echipajele de politisti, coordonati de un procuror , fac verificari in locuintele si birourile salii de evenimente unde a avut loc nunta, cautand documente, inregistrari, fotografii, unitati de calculator, tot ce ar putea avea legatura cu dosarul penal deschis pentru infractiunea de zadarnicire a combaterii bolilor, dupa nunta cu peste 350 de invitati oprita sambata trecuta.Perchezitiile au fost dispuse in contextul in care organizatorii petrecerii care s-a derulat la Opera Events ar fi refuzat sa predea lista cu toti invitatii, iar politistii au fost obligati sa opreasca nunta si sa legitimeze la plecare persoanele prezente. Intr-un interviu acordat, joi, pentru bihorjust.ro, tatal mirelui, colonelul (r) Eugen Boc, a spus ca unii dintre invitatii sositi din judetul Maramures ar fi plecat cu un microbuz inainte de sosirea politistilor si, ca atare, anchetatorii nu au nici pana in prezent numarul real al participantilor.La vila fostului adjunct al sefului Politiei Bihor, Eugen Boc, joi seara a fost chemat si un echipaj SMURD , dupa ce sotia acestuia ar fi facut un atac de panica. Nunta fiulului fostului adjunct al Politiei Bihor, Eugen Boc, a fost oprita, sambata seara, dupa ce politistii veniti sa verifice modul in care se respecta masurile sanitare au descoperit in sala de evenimente peste 350 de persoane.Parchetul de pe langa Judecatoria Oradea a transmis, marti, un comunicat de presa prin care anunta ca a fost deschis un dosar penal pentru comiterea infractiunii de zadarnicirea combaterii bolilor."La Parchetul de pe langa Judecatoria Oradea se afla inregistrat dosarul in care se efectueaza cercetari cu privire la infractiunea de zadarnicirea combaterii bolilor, constand in aceea ca in data de 10.10.2020, intre orele 20.30-21.30, numitul (...) si-a organizat o petrecere de celebrare a casatoriei la sala de evenimente Opera din municipiul Oradea, ocazie cu care au fost prezenti ca invitati un numar de circa 356 de persoane, sens in care nu a respectat masurile privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor infectocontagioase", au transmis procurorii. Administratorul salii de evenimente a fost sanctionat cu amenda de 15.000 lei.Mireasa a fost confirmata, marti, cu COVID-19. Initial, la ancheta epidemiologica, ea a declarat un singur contact direct, pe proaspatul sau sot, dar ulterior medicul care a facut ancheta a aflat ca tanara a avut nunta in weekend, iar ancheta a fost reluata si extinsa.