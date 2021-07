Perchezitii in Ialomita, la o grupare de traficanti de minori. Sapte persoane sunt aduse la audieri

Din cercetari a rezultat faptul ca, in perioada februarie-iulie 2021, persoanele banuite ar fi racolat mai multe femei, in vederea exploatarii sexuale, urmarind obtinerea de foloase materiale.Acestea si-ar fi oferit serviciile sexuale in municipiile Ploiesti si Constanta . De asemenea, in activitate, pe fondul unor promisiuni de consolidare a unei relatii afective si asigurarea unui trai mai bun, unul dintre barbati ar fi implicat si o minora.Persoanele implicate au fost conduse la sediul unitatii de parchet, in vederea audierii si documentarii activitatii infractionale, urmand a fi dispuse masuri legale.Cercetarile sunt continuate de politistii B.C.C.O. Ploiesti - Serviciul de Combatere a Traficului de Persoane, impreuna cu procurorul de caz din cadrul D.I.I.C.O.T. - S.T. Ploiesti.Suportul activitatilor a fost asigurat de Directia Operatiuni Speciale din Politia Romana, iar in activitatile desfasurate au fost angrenati politisti din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Ialomita si jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Ialomita.