VIDEO Aproximativ 100 de politisti fac perchezitii in Bucuresti si cinci judete, la persoane banuite de spalare de bani si evaziune fiscala

"La data de 29 septembrie a.c., politisti ai Serviciului de Investigare a Criminalitii Economice - Sector 5 din cadrul Politiei Capitalei pun in aplicare 28 mandate de perchezitie domiciliara in municipiului Bucuresti si in judetele Ilfov, Giurgiu, Buzau, Dambovita si Ialomita intr-un dosar penal aflat in supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala si spalare a banilor", anunta Politia Capitalei.Din cercetari a reiesit presupunerea rezonabila ca, in cursul anului 2016, administratorii unor firme ce activeaza, in principal, in domeniul constructiilor si materialelor de constructie, ar fi inregistrat in contabilitate achizitii de bunuri si servicii in valoare de aproximativ 4.100.000 lei de la firme cu comportament de tip "fantoma".Suspectii ar fi transferat suma de aproximativ 4.500.000 lei din contul firmelor cu comportament tip "fantoma" in contul unor firme din Turcia.Prejudiciul estimat este de aproximativ 1.200.000 lei reprezentand T.V.A. si impozit pe profit, iar suma supusa procesului de spalare a banilor este de aproximativ 4.500.000 lei.Actiunea beneficiaza de sprijinul de specialitate al Directiei de Operatiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, precum si de suportul politistilor din cadrul Inspectoratelor de Politie din Judetele Ialomita, Giurgiu, Dambovita si Buzau.