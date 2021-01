UPDATE VIDEO Perchezitii in Bucuresti si Ilfov in legatura cu demolarea ilegala a unui imobil din centrul Capitalei, intr-o zona protejata

Sase persoane urmeaza sa fie duse la audieri.Demolarea ilegala face referire la cladirea de pe strada Visarion, nr. 8, din sectorul 1 al Capitalei.Perchezitii se fac si la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara (OCPI) Sector 1 si Directia Generala de Politie Locala a Municipiului Bucuresti, potrivit unor surse apropiate investigatiei."La aceasta ora, politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice efectueaza 9 perchezitii domiciliare, in municipiul Bucuresti si in judetul Ilfov, intr-un dosar penal aflat in supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti, in care se efectueaza cercetari cu privire la savarsirea infractiunilor de fals material in inscrisuri oficiale, fals in declaratii, omisiunea sesizarii si executarea de lucrari fara autorizatie de desfiintare, toate in legatura cu demolarea ilegala a unui imobil situat in centrul municipiului Bucuresti, intr-o zona protejata construita", a anuntat IGPR.In acelasi timp, se vor pune in aplicareemise pe numele banuitilor.Persoanele in cauza vor fi duse la sediul unitatii de politie , in vederea aducerii la cunostinta a faptelor pentru care s-a dispus efectuarea in continuare a urmaririi penale si audierii acestora, pentru clarificarea situatiei de fapt.La actiune participa si luptatorii Serviciului pentru Interventii si Actiuni Speciale si specialisti din cadrul Institutului National de Criminalistica.