VIDEO Ancheta intr-un dosar privind constructii ilegale intr-un parc monument istoric din Bucuresti. Politia a facut patru perchezitii

Este vorba de lucrari de demolare si construire fara autorizatie pe raza Parcului Regele Mihai I Herastrau, ce figureaza ca monument istoric si beneficiaza de grad maxim de protectie conform legii."La aceasta ora, politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice efectueaza 4 perchezitii domiciliare, in municipiul Bucuresti si in judetul Ilfov, intr-un dosar penal aflat in supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti.In aceasta cauza, sunt efectuate cercetari cu privire la savarsirea infractiunilor de executare, fara autorizatie de construire sau de desfiintare, ori cu nerespectarea prevederilor acesteia, de lucrari de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum si orice alte lucrari, indiferent de valoarea lor, care urmeaza sa fie efectuate la toate categoriile de monumente istorice prevazute de lege, la constructii amplasate in zone de protectie a monumentelor si in zone construite protejate si abuz in serviciu", a transmis, miercuri, Politia Romana.Sursa citata a precizat ca "faptele au legatura cu efectuarea de lucrari de construire/desfiintare fara autorizatie de construire/desfiintare in zona unui parc, ce figureaza cu regim de monument istoric, urmand a fi pusa in aplicare o ordonanta de oprire a lucrarilor emisa de unitatea de parchet"."Reprezentantii ai trei societati comerciale vor fi condusi la sediul unitatii de politie , in vederea aducerii la cunostinta a faptelor pentru care a fost dispusa efectuarea in continuare a urmaririi penale si audierii acestora, pentru clarificarea situatiei de fapt", a mai transmis Politia.La actiune, participa politisti din cadrul I.G.P.R. - Directia de Investigare a Criminalitatii Economice, luptatori ai Serviciului pentru Interventii si Actiuni Speciale si specialisti din cadrul Institutului National de Criminalistica.