Perchezitii in Ilfov si Ialomita intr-un dosar de evaziune si spalare de bani, cu prejudiciu de un milion de lei

Miercuri, 19 Februarie 2020, ora 09:12
3862 citiri
Foto: Arhiva Ziare.com

Directia de Investigare a Criminalitatii Economice din IGPR efectueaza, miercuri, 15 perchezitii domiciliare, in cadrul unei operatiuni pentru combaterea evaziunii fiscale in domeniul fraudelor intracomunitare, prejudiciul cauzat bugetului de stat fiind estimat la 1.000.000 de lei.

"La data de 19 februarie 2020, politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice - IGPR, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, efectueaza 15 perchezitii domiciliare, in judetele Ilfov si Ialomita, intr-un dosar penal de evaziune fiscala, constituire a unui grup infractional organizat si spalarea banilor", informeaza Biroul de Presa al IGPR.

Activitatile sunt desfasurate pentru documentarea activitatii a 15 persoane si 20 de firme.

La activitati participa politisti ai Serviciului pentru Interventii si Actiuni Speciale - SIAS, criminalisti, politisti de la Inspectoratul de Politie Judetean Ialomita si functionari din cadrul Directiei Generale a Vamilor.

Potrivit sursei citate, operatiunea are ca scop combaterea fenomenului infractional determinat de fraudele in domeniul achizitiilor intracomunitare, prin care este eludata plata taxei pe valoare adaugata datorata bugetului de stat.

