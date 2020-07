Perchezitii in Ilfov si Teleorman. Sunt cautate tranzactiile fictive realizate de o firma "fantoma"

Ziare.

"La acest moment, politisti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice - Sector 5, Serviciul Actiuni Speciale si Inspectoratului de Politie Judetean Teleorman desfasoara 10 perchezitii in Bucuresti si in judetele Ilfov si Teleorman, 10 persoane implicate fiind conduse la audieri", informeaza un comunicat transmis AGERPRES.Conform sursei citate, in urma cercetarilor efectuate a rezultat presupunerea rezonabila ca, in perioada 2014 - 2015, reprezentantii unor societati comerciale din Bucuresti si judetele Ilfov si Giurgiu ar fi inregistrat in contabilitate si ulterior ar fi declarat la organele fiscale achizitii fictive de bunuri in valoare de 4.000.000 de lei de la o firma "fantoma''.Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 1.211.000 de lei, reprezentand TVA si impozitul pe profit, iar suma supusa procesului de spalare a banilor este de aproximativ 4.000.000 de lei.Actiunea beneficiaza de sprijinul de specialitate al Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane.