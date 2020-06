Perchezitii in Penitenciarul Arad si la locuinte din Botosani, in cadrul unui dosar de inselaciune prin metoda accidentul

Ziare.

com

Potrivit sursei citate, perchezitiile au fost efectuate in cadrul unei anchete privind fapte de inselaciune prin "metoda accidentul"."In urma probatoriului administrat, politistii Sectiei nr.1 Botosani, impreuna cu cei din cadrul Biroului de Investigatii Criminale si in colaborare cu IPJ Arad, au pus in executare noua mandate de perchezitii domiciliare, doua pe raza municipiului Botosani, cinci pe raza comunei Rachiti si doua la Penitenciarul Arad. Cu ocazia perchezitiilor, la locatiile vizate au fost identificate si ridicate in vederea continuarii cercetarilor mai multe mijloace de proba ce prezinta interes in cauza", a precizat Neniscu.In urma perchezitiilor doi tineri din judetul Botosani au fost retinuti, ei fiind acuzati de complicitate la inselaciune. Unul dintre tineri are varsta de 34 de ani si este din comuna Draguseni, iar celalalt are 19 ani si este din comuna Rachiti, acestia urmand a fi prezentati instantei cu propunere de arestare preventiva.Politistii sustin ca in acest dosar cercetarile sunt continuate sub aspectul comiterii a patru infractiuni de inselaciune, doua infractiuni de tentativa la inselaciune si sase infractiuni de complicitate la inselaciune. Persoana cercetata sub aspectul comiterii celor patru infractiuni de inselaciune si doua infractiuni de tentativa la inselaciune, este incarcerata in Penitenciarul Arad.Prejudiciul total rezultat in urma activitatii infractionale este de 7.000 de euro si 27.000 de lei.