Perchezitii in Prahova: Este vizata o grupare de trafic international cu autoturisme furate din care face parte si un jandarm

Perchezitii au loc pe o delegare a Parchetului Militar de pe langa Tribunalul Militar BucurestiActiunea vizeaza o grupare specializata in trafic international cu auto furate din strainatate. Sunt efectuate cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de infractiuni de inselaciune , tainuire, fals si uz fals.La actiune participa si politisti din Directia Generala Anticoruptie - Serviciul Judetean Prahova, intrucat sunt suspiciuni legate de infractiuni de coruptie (luare de mita, dare de mita).Potrivit surselor Ziare.com, printre persoanele vizate se numara si un angajat al Inspectoratul de Jandarmi Judetean Prahova, fiind suspect de comiterea infractiunilor de tainuire, fals intelectual, luare si dare de mita si abuz in serviciu.