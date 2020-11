Perchezitii in Prahova si Ilfov la domiciliile unor hoti care au provocat un prejudiciu de 100.000 de lei

Potrivit IJP Prahova, activitatea infractionala ar fi avut loc in perioada iunie - octombrie 2020, persoanele vizate in cauza furand articole vestimentare, covoare si utilaje de constructii din societati comerciale aflate pe raza judetelor Prahova, Ilfov, Dambovita, Calarasi si Teleorman.Politistii au ridicat, in urma perchezitiilor efectuate, bunuri care par a face obiectul activitatii infractionale. Persoanele banuite au fost duse la sediul IJP Prahova pentru audieri.La activitati au participat si politisti din cadrul Serviciului pentru Actiuni Speciale Prahova, Calarasi si ai Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, precum si politisti din cadrul Inspectoratului Judetean de Politie Ilfov. Actiunea a beneficiat de suportul Directiei Operatiuni Speciale a Politiei Romane.