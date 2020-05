Perchezitii in Romania, Anglia si Austria, la persoane care au exploatat sexual zeci de tinere

Ziare.

com

Potrivit unui comunicat al Politiei, miercuri au fost facute 16 perchezitii domiciliare in judetul Giurgiu si alte doua in Austria si Anglia, in urma carora au fost duse la audieri 15 persoane. Acestea au vizat mai multe persoane banuite ca ar fi exploatat sexual 28 de tinere. Victimele erau racolate prin metoda "loverboy", iar daca se impotriveau erau constranse fizic sau moral.In urma perchezitiilor efectuate in Romania au fost ridicati si indisponibilizati 18.700 de lei, 4.300 de euro, 100 de dolari, precum si 8 autoturisme de lux, o autoutilitara si 6 ceasuri. De asemenea, au fost depistate 4 pistoale cu munitie cu bila si gaz, o pusca cu aer comprimat - calibru 5,5, 23 de cartuse, 2 cutii de munitie cu bile metalice, 2 macete, o sabie tip samurai, mai multe cutite, 20 bancnote de 20 de lire sterline susceptibile a fi contrafacute, droguri, bijuterii, parfumuri si haine susceptibile a fi contrafacute, dar si mai multe telefoane, laptopuri si tablete.La perchezitia efectuata in Marea Britanie au fost identificate doua persoane de sex feminin, exploatate de catre membrii gruparii, mai multe telefoane mobile si medii de stocare. De asemenea, au fost identificati si arestati 2 membrii ai gruparii, care au fost depistati la adresa perchezitionata.Potrivit anchetatorilor, din 2012, liderul grupului ar fi dezvoltat la nivelul unor state ca Romania, Austria, Germania, Anglia, Cipru, Elvetia si Turcia legaturi infractionale cu persoane pe care le-ar fi cooptat intr-un grup infractional organizat specializat in proxenetism, trafic de persoane, contrabanda si spalarea banilor."Astfel, incepand cu anul 2012 si pana in prezent, membrii gruparii ar fi recrutat 28 de persoane de sex feminin, in special prin metoda loverboy, pe care le-ar fi plasat in diverse orase de pe teritoriul Europei, in scopul practicarii prostitutiei si obtinerii de foloase materiale. In alte cazuri, liderul gruparii ar fi recrutat tinere vulnerabile, cu o situatie materiala si familiala precara, provenind din medii defavorizate, pe care le cointeresa material in vederea deplasarii si practicarii prostitutiei in strainatate", se arata in comunicat.Membrii gruparii sunt banuiti ca, prin diverse tertipuri sau favoruri acordate, le dadeau persoanelor exploatate sentimentul ca sunt profund indatorate atat din punct de vedere moral, cat si material, motiv pentru care trebuiau sa presteze servicii sexuale contra cost in beneficiul lor, chiar daca isi achitasera demult eventualele obligatii existente."Un alt factor de constrangere morala a victimelor il reprezenta si faptul ca persoanele banuite ar fi avut relatii de concubinaj cu victimele, iar in urma acestora au rezultat copii minori de a caror ingrijire se ocupau rude ale membrilor gruparii. In acest fel tinerele erau determinate sa continue activitatea de prostitutie in beneficiul fostilor concubini", mai spun anchetatorii.In cazul in care victimele nu le dadeau bani membrilor gruparii, acestea erau amenintate sau chiar batute. Mai mult, anchetatorii spun ca victimele erau exploatate sau agresate chiar si daca erau insarcinate. Membrii gruparii sunt banuiti, de asemenea, ca ar fi tranzactionat intre ei victimele, cu sume intre 5.000 si 8.000 de euro.Acestia ar fi creat si forme de justitie paralela, realizate in interiorul gruparii, prin care se stabileau regulile ce urmau a fi respectate de cei implicati in aceste asa zise litigii.In urma cercetarilor efectuate in acest caz se estimeaza ca membrii gruparii ar fi obtinut un profit ilicit de aproximativ 1.115.000 de euro. Banii obtinuti in strainatate erau transferati in Romania prin intermediul altor membri ai grupului.