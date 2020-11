VIDEO Peste 2,000 de cetateni din Italia, Germania, Marea Britanie, Scotia si Olanda, pacaliti de infractori romani. Prejudiciul se ridica la aproximativ 1 milion de euro

18 perchezitii au facut oamenii legii miercuri dimineata.Potrivit anchetatorilor, mai multe persoane au constituit o grupare infractionala in vederea comiterii de fraude prin intermediul sistemelor informatice, prin postarea de anunturi fictive pe site-uri internationale de comert on-line privind vanzarea de diverse bunuri si servicii si totodata deschiderea si intermedierea deschiderii de conturi bancare necesare pentru transferul banilor proveniti din infractiuni savarsite atat in Romania, cat si in Marea Britanie, folosindu-se de documente de identitate falsificate.Prejudiciul estimat in cauza se ridica la aproximativ 1.000.000 de euro.Sumele de bani obtinute din savarsirea acestui gen de infractiuni ar fi fost disimulate de catre membrii gruparii, fiind in final folosite la achizitionarea unor imobile si autoturisme de lux.Pe parcursul cercetarilor, au fost identificate peste 2.000 de victime , in special din Germania, dar si din Finlanda, Olanda, Marea Britanie, Spania, Cehia, Norvegia, Polonia si Italia.La sediul DIICOT - Biroul Teritorial Sibiu vor fi conduse, in vederea audierii, un numar de 6 persoane.In vederea solutionarii cauzei penale, procrorii DIICOT - Biroul Teritorial Sibiu au coopereat cu autoritatile judiciare ale altor state, fiind emise ordine europene de ancheta pentru Italia, Germania, Marea Britanie, Scotia si Olanda.Citeste si: