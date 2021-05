Zeci de perchezitii intr-un dosar de inselaciune. Sunt vizati artisti care au primit bani pentru drepturile de autor in timpul starii de urgenta

"Activitatile se desfasoara in cadrul unui dosar penal aflat in instrumentarea Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Calarasi, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Calarasi, in care se efectueaza cercetari pentru savarsirea infractiunii inselaciune. Din cercetari a rezultat ca, in cursul anului 2020, mai multe persoane ar fi declarat in fals activitatea desfasurata si ar fi primit, fara drept, indemnizatii pentru drepturile de autor in perioada starii de urgenta/alerta", precizeaza IGPR.Prejudiciul cauzat este de aproximativ 200.000 de euro.Politistii vor pune in aplicare 44 de mandate de aducere, persoanele depistate urmand sa fie duse la sediul Inspectoratului de Politie Judetean Calarasi pentru audieri.La inceputul anului, politistii au realizat peste 40 de perchezitii intr-un dosar in care 44 de persoane au fost acuzate ca au raportat venituri fictive ca artisti, apoi au cerut indemnizatia de la stat pe motiv ca evenimentele artistice au fost interzise in perioada pandemiei."Persoanele banuite ar fi depus electronic documente prin care atestau in mod fictiv obtinerea unor venituri bazate pe cesionarea drepturilor de autor cu privire la activitati de interpretare artistica, in cadrul unor evenimente contractate de societatea implicata" explica Politia Romana.