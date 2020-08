Perchezitii intr-un dosar de evaziune fiscala cu prejudiciu de aproape patru milioane de lei

"La data de 26 august 2020, politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice efectueaza 2 perchezitii domiciliare, in judetul Galati, intr-un dosar penal aflat in supravegherea Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti, in care se efectueaza cercetari cu privire la savarsirea infractiunii de evaziune fiscala, in forma continuata", conform IGPR.In cauza exista suspiciunea ca, in perioada septembrie 2016 - ianuarie 2019, reprezentantii unei societati comerciale nu ar fi evidentiat in actele contabile ale societatii si in declaratiile depuse la organele fiscale o parte din veniturile realizate.De asemenea, acestia sunt banuiti ca ar fi evidentiat in documentele fiscale cheltuieli care nu au la baza operatiuni reale, respectiv achizitii fictive de bunuri si servicii, cauzand bugetului de stat un prejudiciu total de 3.734.064 de lei.