Functionari publici, cercetati pentru luare de mita intr-un dosar de furt de energie electrica. Perchezitii in desfasurare la Ploiesti

Cum functiona reteaua

Luni, 18 ianuarie, au loc perchezitii pentru probarea unor infractiuni de coruptie in legatura cu furtul de energie electrica. Politistii DGA si procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Prahova fac zece perchezitii in Ploiesti, la domiciliile suspectilor si la sediul companei de energie.Anchetatorii pun in executare zece mandate de perchezitie domiciliara (cinci mandate la sediul sau punctul de lucru al unor societati comerciale si alte cinci la domiciliile suspectilor), precum si cinci mandate de aducere emise pe numele a doi suspecti functionari publici si alte trei persoane fara calitate speciala."In cauza se efectueaza cercetari fata de cei cinci suspecti, pentru savarsirea mai multor infractiuni, respectiv de constituire a unui grup infractional organizat, luare de mita, dare de mita, trafic de influenta, furt de energie electrica, modificarea fara drept a componentelor instalatiilor energetice, executarea sau folosirea de instalatii clandestine in scopul racordarii directe la retea sau pentru ocolirea echipamentelor de masurare, favorizarea faptuitorului, omisiunea sesizarii si divulgarea informatiilor secrete de serviciu sau nepublice", transmite DGA intr-un comunicat de presa.Conform unor surse judiciare, situatia persista, cel mai probabil, de peste un an.In cauza s-a stabilit ca mod de operare urmatoarea metoda:Unul dintre suspecti, detinator al mai multor spatii industriale si rezidentiale, punea la dispozitie spatii unde urmau a fi desfasurate activitati puternic consumatoare de energie electrica, respectiv instalatii clandestine de bransare la energie electrica.Aceste instalatii erau puse in manopera si protejate de cei doi suspecti functionari publici.Un alt suspect se ocupa, in principal, de identificarea de potentiali clienti ce aveau nevoie de energie electrica de mare putere fara a fi contorizata.Prin prisma relatiei cu unul dintre suspectii functionari publici, acesta se ocupa de obtinerea avizelor necesare punerii in functiune a instalatiilor, modificarii de putere si punerea in manopera a bransamentelor.Cel de-al doilea suspect functionar public se ocupa efectiv de realizarea bransamentelor clandestine si avea rolul de a remite sume de bani angajatilor societatii de distributie cu putere de decizie.Sumele pe care functionarii le primeau drept spaga erau de ordinul miilor de lei (3.000-4.000 de lei).Cercetarile vor fi continuate la sediul unitatii de parchet pentru stabilirea intregii activitati infractionale a tuturor persoanelor implicate.Citeste si: