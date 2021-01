Perchezitii la persoane acuzate ca au obtinut ajutoare pentru angajatii afectati de pandemie folosind acte false

Potrivit politistilor, perchezitiile sunt realizate intr-un dosar de inselaciune "Din datele si probele administrate in cauza a rezultat presupunerea rezonabila ca in perioada martie 2020- prezent, 11 persoane, folosind documente falsificate au solicitat si primit din partea Agentiei de Plati si Inspectie Sociala indemnizatii destinate sprijinirii salariatilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS COV 2, in valoare de 4.500 lei/ luna", arata politistii.Persoanele vizate de perchezitii vor fi duse la audieri. Valoarea prejudiciului nu a fost inca stabilita.