Perchezitii la 112 firme de asigurari - prejudiciu de 6 milioane de euro (Video)

Zeci de perchezitii au loc, marti dimineata, la sediul a 112 firme din Bucuresti si alte 26 de judete.

Actiunea este coordonata de DIICOT si BCCO, iar 44 de suspecti urmeaza a fi dusi la audieri, se arata intr-un comunicat al DIICOT, remis Ziare.com.

Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) fac cercetari fata de persoane cu atributii de conducere si angajati in cadrul unei societati de asigurari, precum si fata de reprezentanti ai unor societati comerciale.

Suspectii sunt acuzati ca ar fi constituit un grup infractional organizat, prin intermediul caruia ar fi obtinut importante beneficii financiare prin sustragerea de la plata taxelor si impozitelor aferente unor drepturi salariale.

"Din probele administrate in cauza rezulta suspiciunea ca modul de operare este unul inedit, constand in acordarea disimulata a unei parti din drepturile salariale lunare, initial prin incheierea de catre angajator a unei polite formale de asigurare de viata colectiva cu operatorul de asigurari, achitarea contravalorii politelor de asigurare de catre angajator, respectiv a primelor lunare aferente clauzei EB (economisire-beneficii), urmate imediat, in cursul aceleiasi zile sau in ziua urmatoare, de 'rascumpararea clauzei suplimentare' si, implicit, plata cuantumului primelor de asigurare de catre asigurator direct in conturile angajatilor - beneficiarii de fapt ai respectivelor contracte de asigurare, care primeau aceste plati ca fiind parte din veniturile salariale", mentioneaza comunicatul DIICOT.

Conform anchetatorilor, dupa retinerea unui comision de aproximativ 10% din valoarea primei de asigurare, acestea erau returnate in conturile angajatilor, cu o frecventa lunara, sub forma de rascumparare. Aceasta modalitate ar reprezenta o forma "mascata" de plata a salariilor si, in acelasi timp, o modalitate de sustragere de la plata contributiilor aferente salariilor acordate.

Prejudiciul estimat de anchetatori depaseste suma de 6 milioane de euro.

Perchezitiile domiciliare sunt efectuate in judetele Alba, Arad, Arges, Bacau, Bistrita, Braila, Bihor, Caras, Cluj, Constanta, Galati, Gorj, Hunedoara, Ialomita, Iasi, Ilfov, Mures, Maramures, Neamt, Prahova, Satu-Mare, Sibiu, Tulcea, Valcea, Vaslui si Vrancea.

D.R.