Perchezitii la directia de urbanism din Primaria Capitalei. Procurorii ridica acte referitoare la constructia de blocuri in Bucurestii Noi si Chitila

Surse judiciare spun ca perchezitiile vizeaza Directia Generala de Urbanism si Amenajarea Teritoriului si Serviciul de Autorizari din Primaria Bucuresti."Astazi, 16.12.2020, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti - Serviciul Investigatii Criminale din Politia Sectorului 1, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1, pun in aplicare 11 mandate de perchezitie domiciliara la adrese din Bucuresti si judetul Ilfov, precum si si mandate de aducere emise pe numele mai multor persoane, intr-un dosar privind savarsirea infractiunilor de executare fara autorizatie de construire sau de desfiintare ori cu nerespectarea prevederilor acesteia,conform Legii nr. 50 din 1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, fals material in inscrisuri oficiale, favorizarea faptuitorului, sustragerea sau distrugerea de probe ori inscrisuri, uz de fals, fals intelectual, instigare la fals material in inscrisuri oficiale, instigare la fals intelectual, instigare la sustragere sau distrugere de probe sau inscrisuri", transmite Politia Capitalei.Se fac anchete in legatura cu imobile ridicate in zona Bucurestii Noi si Chitila cu destinatia locuinte.Audierile se vor desfasura la sediul Serviciului Investigatii Criminale al Politiei Sectorului 1.Citeste si: