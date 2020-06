Perchezitii la Evidenta Populatiei din Fetesti: 119 persoane aveau adresa la acelasi domiciliu, proprietarul imobilului nu stia acest lucru

Carti de identitate facute pe Whatsapp

Nu aveau acordul proprietarului

Ziare.

com

Potrivit unor surse judiciare, citate de ziare.com, sumele pentru obtinerea cartilor de identitate variau intre 50-100-150 de euro.Ofiterii Directiei Generale Anticoruptie au facut, miercuri, 5 perchezitii la locuintele unor functionari publici din Ialomita. Cu aceeasi ocazie, au fost puse in executare doua ordonante de ridicare a unor documente si inscrisuri de la doua institutii publice, respectiv Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Fetesti si Biroul Registru Agricol din cadrul Primariei Municipiului Fetesti.Potrivit DGA,in perioada iunie - octombrie 2019, cei patru functionari publici au pretins, primit sau au acceptat promisiunea primirii unor sume de bani in lei si valuta ori alte foloase, din partea unor persoane fizice interesate de obtinerea cartilor de identitate, a caror valabilitate a expirat, ori ca urmare a schimbarii domiciliului, stabilirea resedintei, pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate.In multe astfel de situatii au existat cazuri cand solicitantii eliberarii cartilor de identitate nu s-au prezentat personal la ghiseul SPCLEP Fetesti, pentru a semna in prezenta functionarului public cererea pentru eliberarea actului de identitate, persoanele interesate aflandu-se in strainatate si nu in Municipiul Fetesti,Fotografiile astfel transmise erau prelucrate de functionarii publici prin intermediul calculatorului destinat obtinerii de fotografii, pentru a creea o aparenta de legalitate ca respectivele fotografii erau efectuate la sediul SPCLEP Fetesti asupra solicitantului cartii de identitate.De cele mai multe ori, a rezultat ca unele carti de identitate au fost emise doar in baza unor copii ale documentelor necesare, pentru ca solicitantii aflati in strainatate nu le mai detineau, iar respectivele copii erau extrase chiar din arhiva SPCLEP Fetesti, acuza anchetatorii."S-au mai identificat situatii in care au fost stabilite domicilii sau resedinte fara ca proprietarul spatiului locativ sa aiba cunostinta despre respectiva procedura derulata la SPCLEP Fetesti si, cu atat mai mult, ca acesta sa isi dea consimtamantul scris ca este de acord ca solicitantul respectiv sa isi stabileasca domiciliu/resedinta la adresa proprietatii sale.Astfel, cu titlu de exemplu, la o adresa situata in Municipiul Fetesti, figureaza cu domiciliu un numar de 119 persoane, iar la o alta adresa din aceeasi localitate, figureaza un numar de 32 persoane," mai acuza DGA.In cauza s-a beneficiat de sprijinul lucratorilor Directiei Anchete, Serviciul Tehnic, Serviciul Operatii, Serviciul Operatiuni Speciale Ialomita si lucratori din cadrul I.J.J. Ialomita.