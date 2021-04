Perchezitii la firme care faceau curatenie in spitale. Prejudiciu de 4,2 milioane de lei

"In fapt, din datele si probele administrate in cauza a rezultat presupunerea rezonabila ca in perioada 2012-2014, reprezentantii a patru societati comerciale s-ar fi sustras de la plata taxelor si impozitelor evidentiind contabil si declarand cheltuieli fictive", se arata in comunicatul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti.Tot din probatoriul administrat a reiesit ca societatile in cauza prestau, printre altele, si servicii de curatenie in diverse unitati sanitare.Prejudiciul cauzat bugetului de stat este in cuantum de 4.200.000 lei.Cercetarile sunt continuate de Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice Sector 1.